Almeda Abazi son haliyle görenleri şaşırttı : Hayatım çok değişti
Survivor programıyla tanınırlığını artıran güzel model Almeda Abazi'nin son hali görenleri şaşırttı.
Magazin dünyasının en uyumlu çiftleri olarak gösterilen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl Sayışman çifti bebeklerini kucaklarına almıştı.
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Ekim ayında çiftin bebeği Efehan kafasındaki bir kistten dolayı ameliyat alınmıştı. İlk anneliği yaşayan Almeda Abazzi ise "oğlumuza nazar değdi" açıklamasını yapmıştı.
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Tolga Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi.
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Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Abazi, şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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