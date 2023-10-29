Almanya'ya bir yıllığına gelmişti, 60 yılını tamamladı!

Sirkeci'de başlayan tren yolculuğu 2 gün sürdü

Türkiye'de bir fabrikanın kuruluşunda torna-tesviyeci olarak Almanlarla birlikte çalıştığını anlatan Becermen, "Onların da yol göstermesiyle bir yıl çalışmak için Almanya'ya gelmeye karar verdim. Sirkeci'den trenle yola çıkıp, 2 günlük seyahatin ardından Almanya'ya geldim. Münih, ardından burası. Geliş o geliş, 60 yılı aşkın süredir burada yaşıyorum." dedi.

Almanya'ya geldikten sonraki ilk izlenimlerini aktaran Becermen, şöyle konuştu:

"7 kişi geldik, burada bizi emekli bir subay karşıladı, kalacağımız yerin lojman müdürü olmuş. Bize kap kacak olarak birer tencere, birer tava, bir bardak ve kaşık çatal verdiler. Daha sonra poşetlerle marketten aldıkları yiyecekleri verdiler. Bir mezbahanın üzeri pansiyon olarak kullanılmış, tuvaletler yabancı. Burada bir araba fabrikasına yedek parça üreten bir firmada çalıştım. Savaştan yeni çıkılmıştı o dönemlerde. Sırtımızda kum torbası 15 basamaklı merdivenden çıkıyorduk, dizlerim titriyordu. Çünkü ben daha önceki hayatımda 5 kilo yük taşımamıştım. O kumu sıcak kalıp makinalarına boşaltıyorduk, onlar kalıp şeklinde parça basıyordu. Bir süre bu ağır şartlarda çalıştım."