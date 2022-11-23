Almanya'dan Dünya Kupası tarihine geçecek protesto! Japonya maçı öncesi futbolcuların hareketi olay oldu!
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2022 Dünya Kupası'nda her gün yeni bir olay yaşanıyor. Milli marşlarını okumayan İranlılar'dan sonra Almanlar da açılışta bir protesto yaptı. FIFA'nın "One Love" bandını takmasını yasaklaması üzerine Alman futbolcular seremoni sırasında ağızlarını kapatarak FIFA'ya ve Katar'a tepki gösterdi.
2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Japonya ile karşılaştı. Mücadele öncesi takımlar poz verirken Alman futbolcuların elleriyle ağızlarını kapatması dikkat çekti.
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Kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım alan bu protestonun asıl sebebi daha sonra anlaşıldı.
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Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da protestoya katılan isimler arasında yer aldı.
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Dünya Kupası'nda LGBT topluluğuna destek vermek isteyen ülkeler arasında yer Almanya'nın FIFA'yı protesto amaçlı böyle bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
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