Almanya'dan Bursa'ya geldi uzman yetiştiriyor kilosu 4 bin avro
Almanya’dan Bursa’ya gelen Peter Körner, hem akademisyenlik yapıyor, hem de trüf mantarı uzmanı yetiştiriyor. Beyaz trüf mantarının kilosu 4 bin avrodan alıcı buluyor.
Alman Peter Körner, Bursa’da akademisyenlik yapıyor. Ayrıca trüf mantarı uzmanı olan Körner, burada şirket kurarak ,trüf mantarı avcılığı yapmak isteyenlere belge verip, bu işi profesyonel ve resmi olarak yapmalarını sağlıyor.
Türkiye’de yetişen siyah ve beyaz trüf mantarları, Körner’in şirketi tarafından yurt dışına ve Türkiye’nin lüks restoranlarına satılıyor. Almanya’da siyah trüf mantarının kilosu bin 200 avrodan satılırken, beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avrodan alıcı buluyor.
Çok değerli olan bu mantarlar Türkiye’nin birçok vilayetinde yetişiyor. Körner, bu işi Türkiye’de meraklılarına öğretip sertifika veriyor. Ayrıca bu işi öğrettiği kursiyerlerin topladığı mantarları şirketi vasıtasıyla alıp yurt dışına ihraç ediyor.
Türkiye’de çok fazla trüf mantarı olduğunu ifade eden Peter Körner, "Bursa’da bir şirketim var. Türkiye’de trüf mantarı borsası kurduk. Türkiye’deki trüf mantarlarını Türkiye ve Avrupa sofralarına sunuyoruz. Trüf mantarının siyah ve beyazı Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetişiyor.