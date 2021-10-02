Almanya'dan Bursa'ya geldi uzman yetiştiriyor kilosu 4 bin avro

Türkiye’de çok fazla trüf mantarı olduğunu ifade eden Peter Körner, "Bursa’da bir şirketim var. Türkiye’de trüf mantarı borsası kurduk. Türkiye’deki trüf mantarlarını Türkiye ve Avrupa sofralarına sunuyoruz. Trüf mantarının siyah ve beyazı Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetişiyor.