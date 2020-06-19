Almanya'daki koronavirüs aşısında ilk sonuçlar bu yaz bekleniyor

İlk deneğin genç bir erkek olduğunu ve öncelikle 24 saat boyunca gözetim altında tutulduğunu ifade eden Kremsner, araştırmanın ilk aşamasında dayanıklılık ve bağışıklık sistemine ilişkin bilgiler edinmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kremsner, daha sonra 18 ila 60 yaşlarında 100'den fazla sağlıklı ve gönüllü deneğin araştırmaya katılacağını söyledi.