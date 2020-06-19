Almanya'daki koronavirüs aşısında ilk sonuçlar bu yaz bekleniyor
Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının devam eden klinik araştırmalarında iki ay içinde sonuç alınması bekleniyor. CureVac firmasının çalışmaları, geçen Mart ayında Almanya ve ABD arasında gerilime neden olmuştu.
Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Peter Kremsner, CureVac firmasının geliştirdiği aşıyla ilgili devam eden klinik araştırmadan ilk sonuçları iki ay içinde almayı beklediklerini söyledi.
Klinik testlerin yapıldığı üniversiteye bağlı Tropikal Tıp Enstitüsünün direktörü Prof. Dr. Kremsner, çalışmaların istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirterek aşının denekler üzerinde denenmesine perşembe günü başlandığını aktardı.
İlk deneğin genç bir erkek olduğunu ve öncelikle 24 saat boyunca gözetim altında tutulduğunu ifade eden Kremsner, araştırmanın ilk aşamasında dayanıklılık ve bağışıklık sistemine ilişkin bilgiler edinmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kremsner, daha sonra 18 ila 60 yaşlarında 100'den fazla sağlıklı ve gönüllü deneğin araştırmaya katılacağını söyledi.
Araştırmanın sonraki aşamalarına daha yaşlı kişilerin ve çocukların da dahil edilmesi planlanıyor.