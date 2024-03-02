BIST 9.097
DOLAR 31,38
EURO 34,05
ALTIN 2.100,98

Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

Almanya’da ölü bulunan 25 yaşındaki şahsın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan mezarı, ailenin şikayetiyle 'cinayet şüphesi' üzerine açıldı.

Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe’den eşi ile birlikte Avrupa’ya giden Hogır Alay, 11 Ekim 2023'te kayboldu. Alay'ın cansız bedeni 4 Kasım'da Almanya’da bir ağaca asılı şekilde bulundu. Türkiye’ye getirilen Alay’ın cenazesi, 30 Kasım 2023'te memleketi Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

14
Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

Alay’ın ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, cenazenin otopsisi yapılmasını istedi. Alay, otopsi yapılmak üzere mezardan çıkartıldı. 

24
Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

34
Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

Öte yandan, ailenin başvurusu üzerine, Almanya'da başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

44