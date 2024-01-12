Almanya'da Türkler için hain toplantı! Hitler ruhu hortladı! Zengin faşistlerin gizemli villası ifşa oldu...

Almanya aşırı sağın yükselişinin ardından, Potsdam’da yapılan "Zorla toplu sürgün" öngören "ırkçı ve toplumu bölücü" aşırı sağ toplantıyla çalkalanıyor. Toplantının görüntüleri ve alınan kararlar ifşa oldu. Katılımcıların 5000’er Euro vererek girdikleri toplantıyı düzenleyen faşistin Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner olduğu ortaya çıktı. İşte o toplantıda Alman vatandaşı olmuş Türkler için alınan hain kararlar...