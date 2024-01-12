Almanya'da Türkler için hain toplantı! Hitler ruhu hortladı! Zengin faşistlerin gizemli villası ifşa oldu...
ALMANYAda, AfD etrafında faaliyet gösteren aşırı sağcı ünlü zenginler, kişi başı 5000 Euro vererek lüks otelde toplandı. Gizli toplantıda Hitler dönemi ruhunu hortlatmak için kararlar alındı. Gizli toplantı ifşa olunca kararların ana konusunun Alman vatandaşlığını almış Türkler olduğu ortaya çıktı. Almanya Başbakanı toplantıyı kınadı...
Almanya aşırı sağın yükselişinin ardından, Potsdam’da yapılan "Zorla toplu sürgün" öngören "ırkçı ve toplumu bölücü" aşırı sağ toplantıyla çalkalanıyor. Toplantının görüntüleri ve alınan kararlar ifşa oldu. Katılımcıların 5000’er Euro vererek girdikleri toplantıyı düzenleyen faşistin Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner olduğu ortaya çıktı. İşte o toplantıda Alman vatandaşı olmuş Türkler için alınan hain kararlar...
Katılımcıların 5000’er Euro vererek girdikleri toplantıyı düzenleyen Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'e destek verenler ise ünlü Hans im Glück restoranlarının eski sahiplerinden Christian Limmer, iki CDU’lu, tanınmış aşırı sağcı Gernot Mörig, Saksonya-Anhalt Eyaleti AfD (Almanya İçin Alternatif) meslis grubu başkanı Ulrig Siegmund, aşırı sağcı parti AfD’nin lideri Alice Weidel’in kişisel danışmanı Roland Hartwig ve hatta Federal Meclis AfD milletvekili Gerrit Huy oldu.
AfD’den gündeme alma sözü
Corroctiv adlı yayın kuruluşu, Potsdam’daki Landhaus Adlon adlı lüks otelde gerçekleşen toplantıyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri paylaştı. Hans im Glück, eski yönecileri Limmer ile önceden ayrıldıklarını açıkladı. Saksonya-Anhalt Eyaleti AfD (Almanya İçin Alternatif) grubundan Hartwig, toplantıda ele alınan konuların partiye taşınacağı sözünü verdi. Toplontının detayları ortaya çıkınca, AfD partisinin yasaklanması da tartışılmaya başlandı.
İşte o şok kararlar ve görüşler...
Neonaziler ve milyonerlerin yaptığı toplantıda, şu konular ele alındı:
- Ülkeye uyum sağlayamayan veya sonradan vatandaş yapılanların (çoğunluğu Türkler) vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sürülmesi.