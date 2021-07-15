Almanya'da sel görüntüleri ürkütücü! Ölü sayısıyla ilgili resmi açıklama
Selin vurduğu Almanya'dan ürkütücü boyutta görüntüler geldi. Afetin bilançosu da her geçen dakika artıyor. Son resmi açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı aktarıldı.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi.
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Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verdiği, 6 binanın çöktüğü aktarıldı.
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Polis, selde 70'den fazla kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.
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Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
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