Almanya’da PKK’dan camiye çirkin saldırı! Küfür ve tehdit yazdılar

Kassel polisinin yaptığı açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alperen Ocakları bünyesindeki cami ve kültür merkezi yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu bilgileri verdi: