Almanya'da işini bıraktı Türkiye'ye döndü! Şehirden sıkılan gurbetçinin hayali gerçek oldu

"Çocukluk hayalimdi"

Kalabalık ve stresli şehir hayatından uzaklaşmak istediğini, bu nedenle köye yerleştiğini anlatan Yüksel, "Burada 10 yıllığına arazi kiralayarak damızlık kaz yetiştiriciliğine başladım. Kaz yetiştiriciliği çocukluk hayalimdi. Şimdi şehrin gürültüsünden uzakta kaz yetiştiriyorum." dedi.