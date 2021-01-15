Almanya'da işini bıraktı Türkiye'ye döndü! Şehirden sıkılan gurbetçinin hayali gerçek oldu
ALMANYA'da lokanta işletmeciliğini bırakıp Türkiye'ye dönen gurbetçi, kaz çiftliği kurdu.
19 Mayıs ilçesine 5 yıl önce yerleşen Yüksel, kiraladığı 30 dönümlük arazide yaklaşık 400 kaz bulunan çiftlik kurarak, doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.
Arslan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamalarda uzun yıllar Almanya'da yaşadığını söyledi.
"Çocukluk hayalimdi"
Kalabalık ve stresli şehir hayatından uzaklaşmak istediğini, bu nedenle köye yerleştiğini anlatan Yüksel, "Burada 10 yıllığına arazi kiralayarak damızlık kaz yetiştiriciliğine başladım. Kaz yetiştiriciliği çocukluk hayalimdi. Şimdi şehrin gürültüsünden uzakta kaz yetiştiriyorum." dedi.
Köye yerleşmesiyle huzur bulduğunu dile getiren Yüksel, her gün, avukat eşini işe bıraktıktan sonra çiftliğine gelerek kazlarıyla ilgilendiğini belirtti.