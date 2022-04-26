Almanya'da belediyeye 'Türk Gelin' baskını! Frankfurt Belediye Başkanı'nın eşi Zübeyde Almanya'yı salladı
ALMANYA 'Türk Gelin' Zübeyde skandalını konuşuyor. Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın başı, Türk eşi Zübeyde‘ye yüksek maaşlı iş ve otomobil tahsis ettiği iddiasıyla dertte. Savcılık dün Feldmann'ın belediyedeki ofisi için arama kararı çıkarttı. Polis, belediyeye gitti ve savcılığın istediği belgeleri aldı. Feldmann’ın kendi partisi SPD de istifasını istiyor.
Almanya’nın finans merkezi Frankfurt'un Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde Feldmann (Temizel) yüzünden zor günler geçiriyor… Hakkında soruşturma başlatılan Sosyal Demokrat Partili başkan Feldmann'ın bu kez makamı, savcılığın arama kararı ile basıldı.
Kendisinden 29 yaş küçük eşi Zübeyde'nin, başkanlık makamını kullanıp çalıştığı işyerinden yüksek maaş aldığı, görevi kötüye kullandığı ve toplanan yardımları seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle suçlanan 63 yaşındaki Feldmann, gelen polislerle işbirliği yaptı ve savcılığın istediği belgeleri teslim etti.
İki yıldır ayrı yaşıyorlar
Böylece de Feldmann'ın bürosunda ve belediyede aramaya gerek kalmadı. Türk eşi ile evliliğinden bir kızı olan Feldmann’ın yaklaşık iki yıldır Zübeyde'den ayrı yaşadığı öğrenildi.
Frankfurt Başsavcılığı, üç ayrı suçlama nedeniyle Feldmann hakkında iddianame düzenledi. Feldmann, Sosyal Demokrat Parti'den ayrılacağını ve bir daha aday olmayacağını duyurdu.