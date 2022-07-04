Almanya, doğalgaz sıkıntısı karşısında sıcak su sınırlamasını konuşuyor

"Çok daha kötü bir krizdeyiz"

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğalgaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

"Çoğu insanın düşündüğünden çok daha kötü bir krizdeyiz." diyen Kerstan, "Yaz aylarında fark etmesek bile baraka uzun zamandır yanıyor." ifadesini kullandı.

Alman vatandaşlarına banyo uyarısı

İnsanlardan uzun süreli banyo yapmamalarını isteyen aynı Alman yetkili, daha kısa duşların alınmasının ve enerji tasarruflu duş başlıklarının takılmasının gerektiğini vurguladı.

Senatör Kerstan, modern termostat kullanımına işaret ederek, ısıtıcıların daha iyi ayarlanması konusunda da uyardı.