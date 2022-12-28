Almanya bu gizemli sarışını arıyor! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Almanya'dan mı kaçtı?
ALMANYA'da polis karakolunun 250 metre uzağında yaşamasına rağmen 1 milyon euroluk soygun yaparak kayıplara karşılan Mirnesa S. için insan avı devam ediyor. Mirnesa, uçaktan yeni görüntüler paylaşınca ortalık karıştı...
Almanya'da polis karakolunun 250 metre uzağında yaşamasına rağmen 1 milyon euroluk soygun yaparak kayıplara karşılan Mirnesa S. için insan avı devam ediyor. Sosyal medyada Mirnesa'nın sevgilisi olduğu tahmin edilen bir adamın Alman polisiyle dalga geçerek yeni fotoğraf ve videolar yayınlaması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Almanya, Almanya, Stuttgart'ta bir nakit para nakil şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa S. için insan avını sürdürürken sıcak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor…
Polis karakolunun sadece 250 metre uzağında oturan ve polislerin burnunun dibinden soygun yapıp kaçan Mirnesa S.’nin nerede olduğuyla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Bosna Hersek'e mi kaçtı?
Polisin evine baskın yaptığı ve kaçtığını tespit ettikten sonra insan avı başlattığı Mirnesa’nın sevgilisi olduğu tahmin edilen bir adam sosyal medyadan genç kadınla fotoğraf ve videolarını paylaştı. Genç kadının Bosna Hersek’e kaçtığı tahmin ediliyor.