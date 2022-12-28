Almanya bu gizemli sarışını arıyor! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Almanya'dan mı kaçtı?

Almanya'da polis karakolunun 250 metre uzağında yaşamasına rağmen 1 milyon euroluk soygun yaparak kayıplara karşılan Mirnesa S. için insan avı devam ediyor. Sosyal medyada Mirnesa'nın sevgilisi olduğu tahmin edilen bir adamın Alman polisiyle dalga geçerek yeni fotoğraf ve videolar yayınlaması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.