Almanlar’a Marmaris'in kapıları sonuna kadar açık

"Sezonu Kasım ayına kadar sürdürebiliriz"

Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından yerli turistin de gözle görülür şekilde azaldığı otellerde işletmeciler gelecek olan yabancı turistleri beklemeye başladı. Marmaris'te otel işletmecisi Güven Özer "Biz zaten Alman ağırlıklı çalışan bir oteldik, ancak 2020 sezonunda pandemiden dolayı rezervasyonların bir kısmı iptal oldu, bir kısmı da ileri tarihlere ertelenmişti. Çok yeni bir karar alman operatörleri bugünden itibaren bizleri aramaya ve fiyat talepleri sormaya başladılar. Eğer talepler yoğun olursa Kasım’ın ilk haftalarına kadar turizm olur diye düşünüyoruz’’ diye konuştu.