Alman oyuncu Lisa Martinek tatilde boğularak hayatını kaybetti

Doktorlar ünlü oyuncunun yolda hayatını kaybettiğini duyurdu. Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi Tatort (Olay Yeri) ve son olarak da Heiland dizisinde kör avukatı oynuyordu. Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekimler yapılacaktı.