Alman oyuncu Lisa Martinek tatilde boğularak hayatını kaybetti
Ünlü Alman oyuncu Lisa Martinek yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte tatile gitti. Talihsiz oyuncu İtalya’da denizde boğularak hayatını kaybetti.
Eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla tatile giden Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü Martinek’i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi. 47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü.
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Doktorlar ünlü oyuncunun yolda hayatını kaybettiğini duyurdu. Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi Tatort (Olay Yeri) ve son olarak da Heiland dizisinde kör avukatı oynuyordu. Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekimler yapılacaktı.
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