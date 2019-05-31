Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!
Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.
Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.
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Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.
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Bu şekilde...
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Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!
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