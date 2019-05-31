Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.

Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı! - Sayfa 1

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı! - Sayfa 2

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

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Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı! - Sayfa 3

Bu şekilde...

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Alman kafası! Mandaldan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı! - Sayfa 4

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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