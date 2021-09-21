Alman genç Bursa'ya geldi hayatı değişti: Çok ürkmüştü! Yaptığı herkesi duygulandırdı
ALMANYA'nın Köln şehrinden 10 yıl önce Bursa'ya 28 yaşındaki Alman vatandaşı Dayala Lang'ın hayatı değişti. Lang'ın Facebook'ta yaptığı herkesi duygulandırdı.
İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden eski beldenin eski Başkanı İsmail Karaman ve ailesinin 10 yıl önce misafiri olan Dayala, o dönemde ilk olarak ismini değiştirdi. Derya ismini kullanan Alman genç kadın, her sene İnegöl'e gelerek Karaman ailesinin yanında kaldı.
Türkçe öğrenen 24 yaşındaki Lang, İslam dinini de araştırıp, Ramazan ayında oruç tuttu, kurban bayramında ise kurban kesimine katıldı.
Camiye gidip namaz kılan genç kadın, Türk örf ve adetlerini de öğrendi. Geçen hafta ilçeye gelen Lang, Karaman ailesinin evinde kalarak özlem giderdi.
Makarna, salça yapmayı da öğrenen Lang, hayali olan traktör sürmeyi de öğrendi. Güzel anılarını anlatan Dayala Lang, "10 yıl önce İnegöl'e geldim. Çok iyi bir ailenin yanında kaldım. Birbirimize alıştık ve akraba gibi olduk. Benim için çok değerli oldular." dedi.