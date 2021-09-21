Alman genç Bursa'ya geldi hayatı değişti: Çok ürkmüştü! Yaptığı herkesi duygulandırdı

Makarna, salça yapmayı da öğrenen Lang, hayali olan traktör sürmeyi de öğrendi. Güzel anılarını anlatan Dayala Lang, "10 yıl önce İnegöl'e geldim. Çok iyi bir ailenin yanında kaldım. Birbirimize alıştık ve akraba gibi olduk. Benim için çok değerli oldular." dedi.