Alman devi Türkiye'yi tercih etti! Binlerce istihdam sağlanacak

SEKTÖRDE 52 BİN ÇALIŞAN

Sektörde rekabet ortamının sağlamış olduğu yatırımlar neticesinde istihdam sayısında da artışlar yaşanıyor. Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre sektörde 2014’te 43 bin kişi istihdam edilirken, bu rakam geçen yıl 52 bine yükseldi. Şirket bazında bakıldığında en fazla istihdam 7 bin 665 kişiyle Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’de (TOFAŞ) olurken, onu 7 bin 419 kişiyle OYAK Renault izliyor. Çalışanların profillerine bakıldığı ise en fazla işçi çalıştırılıyor. 2014’te 33 bin işçi çalışırken, bu sayı 2018’de 40 bine çıktı. Diğer yandan en fazla sıçrayış ise idareci alanında oldu. 4 yıl önce sektörde sadece 458 idareci çalışırken, geçtiğimiz yıl idarecilerin sayısı binlere yükseldi.