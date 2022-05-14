'Allah'tan korktum' itirafı! Cinsiyet değiştiren Çukur yıldızı Armağan Çağlayan'ı ağlattı: Annem, babam...

Çukur, Cam Tavanlar dizilerinde oynayan dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirdikten sonra "İsmimi değiştirmeyeceğim. Bu isim yapmak için 32 yılım geçti. Adım Melih olacak deli olacak" ifadelerini kullanmıştı.