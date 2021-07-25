'Allah'ın köylüleri' deyip Seren Serengil demediğini bırakmadı! Maria Maksymenko'ya ağır hakaretler
Uzun bir süredir Göcek'te tatil yapan Seren Serengil, sosyetik isim Maria Maksymenko ile birbirine girdi.
2016 yılında geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı.
Sürekli girdiği polemiklerle adından söz ettiren sunucu, tatil için gittiği Göcek'te de bir tartışma yaşadı.
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Tohma ile Fethiye'de olan 50 yaşındaki sunucu, çarşamba günü bir teknenin kendilerine çarptığını ileri sürerek öfke kustu.
Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenen Serengil, yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia etti.