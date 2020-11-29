'Allah belanızı verecek' diyen takipçisine Kerimcan Durmaz'ın verdiği yanıt olay oldu
Bir süredir Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın takipçisine söylediği sözler olay oldu.
Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yine rahat durmadı. Pandemi kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Durmaz'ın sosyal medya hesabından takipçisine yaptığı yorumlar magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları, tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınına rağmen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti düzenledi.
Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı partiye, Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu.
Durmaz ve arkadaşlarının ilginç dansları ve kostümleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.