'Allah belanızı verecek' diyen takipçisine Kerimcan Durmaz'ın verdiği yanıt olay oldu

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yine rahat durmadı. Pandemi kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Durmaz'ın sosyal medya hesabından takipçisine yaptığı yorumlar magazin gündemine bomba gibi düştü.