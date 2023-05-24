Alkollü sürücü yol çalışması yapan İBB işçilerinin arasına daldı 4 işçi feci şekilde öldü

Alkollü olarak direksiyona geçmiş

Yaralı olan işçilerden biri hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan aracın sürücüsü Atilla Mert Çukacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çukacı'nın alkollü olarak direksiyon başına geçtiği ve faciaya neden olduğu belirlendi.