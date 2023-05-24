Alkollü sürücü yol çalışması yapan İBB işçilerinin arasına daldı 4 işçi feci şekilde öldü
İSTANBUL Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobil, yol çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerinin arasına daldı. Feci kazada 4 işçi feci şekilde can verdi.
İstanbul'da 4 işçinin ölümüne neden olan korkunç kaza, saat 00.30 sularında E-5 Kara Yolu Küçükyalı mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NB 1182 otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı.
Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede işçilerden Sinan Demirok, Mehmet Alptekin, Hamdi Alptekin ve Barış Ten’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Alkollü olarak direksiyona geçmiş
Yaralı olan işçilerden biri hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan aracın sürücüsü Atilla Mert Çukacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çukacı'nın alkollü olarak direksiyon başına geçtiği ve faciaya neden olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle E-5 Kara Yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırırken olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.