Alkollü sürücü yayaya çarptı, yaralıyı taşımaya çalıştı, sonra kaçtı! Yoğun bakımdan günlerce çıkamadı!
İstanbul’da profesyonel aikido eğitmeni dehşeti yaşadı: Alkollü sürücü çarptı, yerini değiştirip kaçtı, günlerce yoğun bakımda kaldı
Edirnekapı Şehitliği yolunda alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, taksiden inip kaldırımda bekleyen profesyonel aikido eğitmenine çarptı. Kanlar içinde yerde yatan yaralı eğitmenin yerini değiştirmeye çalışarak sağlık durumunun kötüye gitmesine sebep olduğu iddia edilen sürücü, bir de eşinin “Alkollüsün, kaç” demesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırılarak 4 gün yoğun bakımda kalan ve günlerce tedavi gören genç eğitmen, geçirdiği ameliyatlarla hayati tehlikeyi atlattı. Günler sonra polise teslim olan sürücü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz 11 Ocak Perşembe günü saat 01.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Caddesi üzerinde bulunan Edirnekapı Şehitliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, profesyonel aikido eğitmeni Cihan Bağcı (41) Edirnekapı Şehitliği önünde taksiden inerek kaldırımda beklemeye başladı. O esnada iddiaya göre süratli gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Oğuzhan G. kontrolündeki 34 CZG 379 plakalı araç, eğitmene çarptı.
Eşi” alkollüsün kaç” diye bağırdı
Çarpmanın etkisiyle kafasını da yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Oğuzhan G.’nin yanında bulunan eşi Elif Aybüke G.’nin “Alkollüsün, kaç” demesi üzerine olay yerinden yaya bir şekilde uzaklaştı.