Alkollü sürücü yayaya çarptı, yaralıyı taşımaya çalıştı, sonra kaçtı! Yoğun bakımdan günlerce çıkamadı!

Eşi” alkollüsün kaç” diye bağırdı

Çarpmanın etkisiyle kafasını da yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Oğuzhan G.’nin yanında bulunan eşi Elif Aybüke G.’nin “Alkollüsün, kaç” demesi üzerine olay yerinden yaya bir şekilde uzaklaştı.