Alkollü sürücü ekipleri canından bezdirdi! Sözleri şoke etti: "Babamın hatırana size bir şey demiyorum"

Ben 24 senedir polis çocuğuyum. Sen neden bahsediyorsun? Ben şu an arabanın anahtarını bulmuş olsam sizlik bir şey olmazdı. Ben şu an resti çekeceğim şöyle yandan yürüyüp gideceğim. Allah benim belamı versin geldiniz bana tutundunuz. Saat 5 kim duyacak beni?