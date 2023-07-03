Alkollü sürücü ekipleri canından bezdirdi! Sözleri şoke etti: "Babamın hatırana size bir şey demiyorum"
BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 1.5 kilo alkol tükettiğini söyleyen Vedat A'nın 2.12 promil alkollü olduğu anlaşılırken sarf ettiği "Ben şu an resti çekeceğim şöyle yandan yürüyüp gideceğim. Allah benim belamı versin geldiniz bana tutundunuz. Saat 5 kim duyacak beni? Ben 1,5 kilo votka içtim. Ben sırf polis babamın hatırana size bir şey demiyorum" sözleri şoke etti.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde araçta yatan sürücü ile alakalı ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu değerlendirip trafik ekiplerini çağırdı.
Olay yerine gelen trafik ekipleri alkol testi uyguladıkları 16 BAM 573 plakalı araç sürücü Vedat A.'nın (37) 2.12 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Ekiplerin ısrarına rağmen aracını bırakmayan sürücü Vedat A., "200 metre ilerden sağa dönüp gideceğim ben. Allah benim canımı alsın be, kurban olayım beni salın. 20 saniye sonra salın beni. Dünkü çocuk muyum? 40 yaşında adamım. Kurban olayım yapmayın beni etiket ediyorsunuz bedavaya ben bu arabayı burada bırakıp gideceğim.
Ben 24 senedir polis çocuğuyum. Sen neden bahsediyorsun? Ben şu an arabanın anahtarını bulmuş olsam sizlik bir şey olmazdı. Ben şu an resti çekeceğim şöyle yandan yürüyüp gideceğim. Allah benim belamı versin geldiniz bana tutundunuz. Saat 5 kim duyacak beni?