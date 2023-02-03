Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı
BELÇİKA'dan yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Suzan K. ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S. tarafından ameliyat edildi. Onur S.'nin kendisini alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri süren Suzan K., savcılığa gidip şikayetçi oldu.
Belçika'da yaşayan Suzan K, aşırı kiloları nedeniyle liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olmak istiyordu. Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki genç kadın, ameliyat için yaptığı araştırma sonrası İstanbul Etiler'de bulunan ünlü bir klinikle iletişime geçti.
Ameliyat için kliniğin anlaşması bulunan özel bir hastaneye yatırılan genç kadın, sabah saatlerinde olması gereken ameliyat öğleden sonraya kaldı. Çünkü iddiaya göre ameliyatı gerçekleştirecek doktor Onur S, doktorun alkollü olduğu gerekçesiyle ameliyatın ertelenmişti.
Bu nedenle sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi beklenen ameliyat öğleden sonra 15.00 sıralarında yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası şiddetli ağrı yaşamaya başlayan Suzan K., bu durumun normal olduğu cevabıyla karşı karşıya kaldı.
Şiddetli ağrıları geçmedi
Hastanede iki gün boyunca tedavi altında kalan genç kadın, vücudundaki dikişlerin iyileştikten sonra vücudunun eskisinden daha iyi olacağı vadedilerek taburcu edildi.