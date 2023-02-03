Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

Ameliyat için kliniğin anlaşması bulunan özel bir hastaneye yatırılan genç kadın, sabah saatlerinde olması gereken ameliyat öğleden sonraya kaldı. Çünkü iddiaya göre ameliyatı gerçekleştirecek doktor Onur S, doktorun alkollü olduğu gerekçesiyle ameliyatın ertelenmişti.