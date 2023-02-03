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Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

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Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

BELÇİKA'dan yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Suzan K. ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S. tarafından ameliyat edildi. Onur S.'nin kendisini alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri süren Suzan K., savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

Belçika'da yaşayan Suzan K, aşırı kiloları nedeniyle liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olmak istiyordu. Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki genç kadın, ameliyat için yaptığı araştırma sonrası İstanbul Etiler'de bulunan ünlü bir klinikle iletişime geçti.

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Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

Ameliyat için kliniğin anlaşması bulunan özel bir hastaneye yatırılan genç kadın, sabah saatlerinde olması gereken ameliyat öğleden sonraya kaldı. Çünkü iddiaya göre ameliyatı gerçekleştirecek doktor Onur S, doktorun alkollü olduğu gerekçesiyle ameliyatın ertelenmişti.

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Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

Bu nedenle sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi beklenen ameliyat öğleden sonra 15.00 sıralarında yapıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası şiddetli ağrı yaşamaya başlayan Suzan K., bu durumun normal olduğu cevabıyla karşı karşıya kaldı.

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Alkollü doktor faciası! Estetik olan geç kadının hayatı kabusa döndü! Hatalı kesim ve dikim yaptı

Şiddetli ağrıları geçmedi

Hastanede iki gün boyunca tedavi altında kalan genç kadın, vücudundaki dikişlerin iyileştikten sonra vücudunun eskisinden daha iyi olacağı vadedilerek taburcu edildi.

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