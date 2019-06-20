Alkollü bir grup tankla şehirde gezintiye çıktı olanlar oldu

Yerel medyada yer alan habere göre, tankın sürücüsü ve tankın üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler tankın nakliyesinden sorumlu kişilerdi. Tamir için vagondan indirilen tanka binen sürücü ve diğerleri, aldıkları alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi. Bir grup alkollü adam, kasaba sokaklarında Sovyet üretimi T-55 modeli tank ile gezdi.