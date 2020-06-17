Alkışlarla uğurlanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözyaşlarını tutamadı

Tunceli'de güzel hizmetler yaptıklarını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendilerinin bizlere vermiş olduğu güçle ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelesi ile hakikaten huzur şehri haline geldi. Tunceli artık eski Tunceli değil. Tunceli'de güzel insanlar, misafirperver insanlar var. Ordu'da bir eviniz, kardeşiniz var. Biz hakikaten Allah için sizleri, Tunceli'yi çok sevdik. Hepimiz başımızın tacısınız. Allah hepinizden razı olsun."