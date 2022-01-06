Alışverişte su yerine çamaşır suyu içirilen avukat Aslı Hatemi'nin son durumu! Midesi yanmış!
NİŞANTAŞI'nda alışveriş yaptığı mağazada su yerine kendisine çamaşır suyu verilerek hastanelik olan ünlülerin avukatı Aslı Hatemi son durumunu gazetecilerle paylaştı. Hatemi, midesinde yanıklar oluştuğunu ifade etti.
Avukat Aslı Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Hatemi, hastanelik olmuştu. Yaşadığı olay sonrasında gazetecilerin sorunlarını yanıtlayarak sağlık durumu hakkında konuşan Aslı Hatemi, midesinde kalıcı yanıklar oluştuğunu belirtti.
Avukat Aslı Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği ünlü bir mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat, konu hakkında ilk kez konuştu.
Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Birçok ünlünün boşanma avukatlığını yapan Hatemi, "Nişantaşı'nda alışveriş için gittiği mağazada kendisine su yerine çamaşır suyu verilince hastanelik olduğu" haberleri hakkında açıklama yaptı.
Sosyetik avukat, "Evet, doğru. Hala tedavim görüyorum. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu, o yüzden tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.