Alışverişte su yerine çamaşır suyu içirilen avukat Aslı Hatemi'nin son durumu! Midesi yanmış!

Avukat Aslı Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği ünlü bir mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat, konu hakkında ilk kez konuştu.