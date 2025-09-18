Alışveriş merkezi alev alev yanıyor! Göz gözü görmüyor, durum çok fena

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir ve Akçaabat belediyelerinin yangını söndürebilmek için koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi. Yangınla ilgili gelişmeleri aktaran Ekim, "Soğutma çalışmaları ve süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilmiyoruz. Çünkü üst katlara daha çıkmamış yangın. Bodrum ve birinci giriş katında yangın. Buralarda soğutma çalışması yapıyor arkadaşlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacak arkadaşlarımız." diye konuştu.