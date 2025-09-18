Alışveriş merkezi alev alev yanıyor! Göz gözü görmüyor, durum çok fena
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede yangın yoğun dumana neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Darıca Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için 15 araç ve 55 itfaiye personelinin çalışması sürüyor.
Alışveriş merkezinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bölgede yangın nedeniyle yoğun duman var. İşte olay yerinden görüntüler...
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir ve Akçaabat belediyelerinin yangını söndürebilmek için koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi. Yangınla ilgili gelişmeleri aktaran Ekim, "Soğutma çalışmaları ve süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilmiyoruz. Çünkü üst katlara daha çıkmamış yangın. Bodrum ve birinci giriş katında yangın. Buralarda soğutma çalışması yapıyor arkadaşlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacak arkadaşlarımız." diye konuştu.