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Alişan'ın oğlu Burak'ın Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoya tepki yağdı

Alişan'ın oğlu Burak'ın Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoya tepki yağdı

Alişan'ın oğlu Burak'ın, ünlü oyuncu Müge Boz'un kızı Vina için "Benimsin" dediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından şarkıcıya "Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin"'diye tepki yağdı. Alişan eleştirilere 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yanıt verdi.

Alişan'ın oğlu Burak'ın Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoya tepki yağdı

2,4 milyonluk Instagram hesabından oğlu Burak ile sık sık paylaşım yapan Alişan, geçen günlerde oğlu Burak'ın, Müge Boz'un kızı Vina'yı izlerken yaşadığı mutluluğa dair bir video paylaşmıştı. Burak'ın, 'Vina benimsin' sözleri herkesi güldürmüştü. Ancak sosyal medyada Alişan'a, 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' eleştirileri yağdı. Sessizliğini bozan Alişan, eleştirilere TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayına telefonla bağlanarak yanıt verdi.

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Alişan'ın oğlu Burak'ın Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoya tepki yağdı

Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak'ın, ünlü oyuncu Müge Boz'un kızı Vina'ya "Vina benimsin" diye seslendiği videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Alişan'ın oğlu Burak'ın Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoya tepki yağdı

'Vina benimsin'

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızları Vina'ya seslenen Burak, 'Vina benimsin' sözleriyle herkesi güldürdü. Sosyal medyada bu videoyu sevimli bulan da oldu, Alişan ve Buse Varol'u 'çocuk yetiştirme' konusunda eleştiren de

oldu...

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Alişan'ın oğlu Burak'ın Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoya tepki yağdı

'Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' eleştirisi

Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan video tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı 'Çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin/Kendi kızın için böyle video çekilseydi paylaşır mıydın' sözleriyle eleştirdi.

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