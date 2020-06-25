Alişan'ın milyonluk cipinin aksı nasıl kırılır? Şok detaylar
Alişan, dün Manisa'da ailesinin olduğu araçla tehlikeli bir kaza geçirdi. Kazadan sağ salim kurtulan Alişan, kaza sonrası yaptığı açıklamada böyle bir aracın aksı nasıl kopar anlamıyorum dedi.
İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi.
Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza anını anlatan Alişan, “Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri” dedi.
Manisa’da trafik kazası geçiren ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Alişan’ın boynuna boyunluk takıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne’in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, “Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu.