Alişan'ın milyonluk cipinin aksı nasıl kırılır? Şok detaylar

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, “Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu.