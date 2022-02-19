Alişan'ın manidar isteği şaşırttı! Buse Varol'a gönderme yaptı gazetecilere gösterdi
Buse Varol ile bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Alişan açıklamalarıyla olay oldu.
6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Çiftin, yasal işlemleri başlattığı iddia edilmişti.
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Alişan ve Buse Varol, daha sonra haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.
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Alişan, geçtiğimiz gün oğlu Burak ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.
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Bir mekanda oğluyla birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, Burak'ı otomobile bindirdikten sonra muhabirlerle sohbet etti.
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