Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu için kritik açıklama!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuna ilişkin, Buse Varol'dan kritik açıklama...
Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alişan'ın eşi Buse Varol, koronaya yakalanarak hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda "Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" dedi.
Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi.
"Bir pazartesi daha…"
Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu.