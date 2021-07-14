Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu için kritik açıklama!

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Alişan'ın eşi Buse Varol, koronaya yakalanarak hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda "Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" dedi.