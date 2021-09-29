Alişan'ın kardeş matemi devam ediyor: Konuşmak istemiyorum

Alişan, yaklaşık bir aydır koronavirüs ile mücadele eden ve temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın matemini tutmaya devam ediyor. Sık sık kardesinin mezarına giden Alişan ailesinden destek alarak zor günleri atlamaya çalışıyor.