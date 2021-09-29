Alişan'ın kardeş matemi devam ediyor: Konuşmak istemiyorum
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan sık sık kardeşinin kabrini ziyaret edip, dua ediyor. Kardeşi hakkında sorulan sorulara cevap vermeyen Alişan'ın zor günleri devam ve kardeş matemi ediyor.
Alişan, yaklaşık bir aydır koronavirüs ile mücadele eden ve temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın matemini tutmaya devam ediyor. Sık sık kardesinin mezarına giden Alişan ailesinden destek alarak zor günleri atlamaya çalışıyor.
Ünlü türkücü önceki gün eşi Buse Varol’la Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mağazanın erkek giyim katından alışveriş yapan Alişan, çıkışta soruları “Arkadaşlar konuşmak istemiyorum” diyerek geri çevirdi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.