Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez mi hamile? Pozu kafaları karıştırdı
Şarkıcı Alican'ın eşi Buse Varol, sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Buse Varol'un hamile olduğu iddiaları dilden dile yayıldı.
Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Burak, geçtiğimiz sene dünyaya geldi. 30 yaşındaki Buse Varol, havuz kenarında çekilen bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
113
Varol'un zafer işareti yaptığı bu pozuna takipçileri "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.
213
Alişan'ın önceki gün sosyal medya hesabından "Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı bu paylaşım ise hamilelik iddialarını güçlendirdi.
313
Ne Alişan ne de Buse Varol, hamilelik iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
413