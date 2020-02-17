Alişan'ın çocuğu Burak bir yaşına bastı! Partiye ünlüler akın etti!
Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol çiftinin oğlu Burak'ın bir yaşına girmesi dolayısıyla özel bir parti düzenlendi. Çiftin organizasyonuna ünlüler dünyasından çok sayıda yakın dostları katıldı. Partinin en ilginç hediyesi Demet Akalın'dan geldi.
Şarkıcı Alişan Tektaş ve Buse Varol çiftinin çocukları Burak bir yaşına bastı. Burak'ın doğum günü için ünlü otelde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik için tutulan otelin bir diğer özelliği ise Alişan ve Buse Varol çifti bu otelde dünyaevine girdiler.
Çiftin doğum günü organizasyonuna birçok ünlü isim katıldı. Etkinliğe Çağla Şikel, Saruhan Hünel ve eşi Aslı Hünel, Demet Akalın, Okan Kurt, Özlem Yıldız, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu gibi isimler geldiler.
Düzenlenen partide çocuklar için Mickey Mouse konseptli oyun alanları yapıldı. Partide kaydırak, langırt gibi oyun platformları çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Doğum günü pastasını kesmek için sahneye çıkan çift, Burak için yazmış oldukları şarkıyı seslendirdi.
Alişan’ın organizasyona 200 Bin TL ödediği öğrenildi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren çift, “Burak’ın ilk yaşı. Şu an yaptığı şeyin farkına varamayacak ama ilerde izlediği zaman görsün” diye konuştu.