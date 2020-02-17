Alişan'ın çocuğu Burak bir yaşına bastı! Partiye ünlüler akın etti!

Şarkıcı Alişan Tektaş ve Buse Varol çiftinin çocukları Burak bir yaşına bastı. Burak'ın doğum günü için ünlü otelde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik için tutulan otelin bir diğer özelliği ise Alişan ve Buse Varol çifti bu otelde dünyaevine girdiler.