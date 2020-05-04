Alişan'ı siber zorbalık çıldırttı Buse Varol'la karantina günlerini böyle anlattı
Alişan ve eşi Buse Varol, hem karantina günlerini anlattı hem de 2. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Alişan, siber zorbalık sorusu üzerine ise resmen içini döktü.
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan ünlülerden olan Alişan ve Buse Varol, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin sorularını yanıtladı. Karantina günlerinde kimse ile görüşmediklerini belirten çift, ailece daha çok vakit geçirdiklerini anlattılar.
Lükse düşkün olmadıklarını söyleyen Alişan, en çok özlediği olayı şu sözlerle ifade etti: ''Şu an en çok özlediğim şey arkadaşlarımla Nişantaşı’nda bir çay içebilmek, tatil yapabilmek. İnsanlık mesajı almıştır inşallah." Buse Varol da eşine hak vererek, "İnsanlar her şeyi o kadar çabuk tüketir hale gelmişti ki... Virüs bunları azalttı. Herkes daha temiz yaşamayı öğrendi" dedi.
Ünlü çift, ''Ünlülerin evlilikleri genelde kısa sürüyor. Siz evlenirken böyle bir korkuya kapıldınız mı?'' sorusuna ise evliliğin zor olmadığını, insanların bunu zorlaştırdığını söyledi.
Evliliklerinin 2. yıl dönümlerini koronavirüs sebebiyle kutlayamayan çiftten Alişan, "Bu yıl corona kutlamalara engel oldu. Sağlık olsun. Buse’yle birlikteyiz, sağlıklıyız, Burak bizimle... Daha ne olsun" derken, eşi Varol, ''Hiç böyle hayal etmemiştik. Şaka bir yana, geçen sene de kutlama yapmadık. Evlendiğimiz yerde sade bir yemek yemiştik. Kutlama anlayışımız öyle deli divane gibi eğlenmek değil. Artık o kafaları geçtik. Sağlığımız yerinde olsun, yeter" dedi.