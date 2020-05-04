Alişan'ı siber zorbalık çıldırttı Buse Varol'la karantina günlerini böyle anlattı

Lükse düşkün olmadıklarını söyleyen Alişan, en çok özlediği olayı şu sözlerle ifade etti: ''Şu an en çok özlediğim şey arkadaşlarımla Nişantaşı’nda bir çay içebilmek, tatil yapabilmek. İnsanlık mesajı almıştır inşallah." Buse Varol da eşine hak vererek, "İnsanlar her şeyi o kadar çabuk tüketir hale gelmişti ki... Virüs bunları azalttı. Herkes daha temiz yaşamayı öğrendi" dedi.