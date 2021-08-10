Alişan'dan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından 20 gün sonra paylaşım
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'dan duygulandıran paylaşım... Geçtiğimiz ay kaybettiği kardeşinin kızları için "Artık dört çocuğum" var diyen Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Öte yandan bir süre sahnelere ara veren ve eve kapanan Alişan kararını değiştirdi ve haftaya ilk sahnesine çıkacağı öğrenildi.
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardından kuzenini kaybeden Alişan, adeta yıkılmıştı. Geçtiğimiz ay kaybettiği kardeşinin kızları için "Artık dört çocuğum" var diyen Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, bir süre sahnelere ara vermiş ve eve kapanmıştı. Alişan kararını değiştirdi ve haftaya ilk sahnesine çıkacak.
Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.
Selçuk Tektaş'ın hayatını kaybetmesi ile tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, kuzenini geçtiğimiz hafta kuzenini de kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ozan Ebcin, en son geçtiğimiz hafta 38 yaşındaki kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı.
"Kardeşimin emanetleri" dediği yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ın fotoğrafını paylaştı
Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü. Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.