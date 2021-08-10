Alişan'dan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından 20 gün sonra paylaşım

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardından kuzenini kaybeden Alişan, adeta yıkılmıştı. Geçtiğimiz ay kaybettiği kardeşinin kızları için "Artık dört çocuğum" var diyen Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Son bir ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, bir süre sahnelere ara vermiş ve eve kapanmıştı. Alişan kararını değiştirdi ve haftaya ilk sahnesine çıkacak.