Alişan'dan herkesi ağlatan paylaşım: ''Ne aldığım nefes tam, ne de yaptıklarım...''

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Tektaş, entübe edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Acısı hala ilk günkü gibi olan Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Yürek burkan sözleriyle herkesi duygulandıran ünlü şarkıcı, bakın neler söyledi...