Alişan'dan herkesi ağlatan paylaşım: ''Ne aldığım nefes tam, ne de yaptıklarım...''
Geçtiğimiz yıl kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış, entübe edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kardeşini 21 Temmuz'da kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı o yazıyla sevenlerini gözyaşına boğdu. Bakın kardeşi Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal anlar yaşayan Alişan, hangi sözlerle yürekleri burktu...
Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Tektaş, entübe edilmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Acısı hala ilk günkü gibi olan Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Yürek burkan sözleriyle herkesi duygulandıran ünlü şarkıcı, bakın neler söyledi...
Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.
Paylaşımı yürek burktu
Alişan, bir yıl önce vefat eden kardeşi ölüm yıldönümünden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın paylaşımı yürek burktu.