Alişan'dan eşi Buse Varol için bomba çıkış: Dizilerde öpüşmediği için onu seçtim!
Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol için "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" diye cevap verdi.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan ünlü şarkıcı Alişan'a, sunucu Arto'nun, eşi Buse Varol hakkında "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna, verdiği yanıtta "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" ifadelerini kullandı. Alişan bu açıklamasından sonra sosyal medyada çok sayıda tepkili yorum aldı.
Eşi Buse Varol ile sık sık ayrılacağı dedikoduları ortaya çıkan ancak her seferinde bu iddiaları yalanlayan Alişan, Söylemez Olmaz programına telefonla bağlanarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?"
Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan'a Arto tarafından "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu soruldu. Alişan ise yanıt olarak "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" ifadelerini kullandı.
"Benim hayat görüşüm, benim düşüncem”
Alişan, eşi Buse Varol için "Dizilerde öpüşmüş olsaydı, karım olmazdı” sözleri sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem olunca açıklama yaptı "Benim hayat görüşüm, benim düşüncem” diyen Alişan şu sözleri kullandı: