Alişan'dan büyük vefa: Kardeşi Selçuk Tektaş adına okul yaptıracak

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a büyük vefa! Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş adına okul yaptırma kararı almasıyla yediden yetmişe takdir topladı! Kardeşinin ölümü sonrası kendini zor toparlayan ve her fırsatta yeğenleri ile birlikte olduğunu gösteren şarkıcı kardeşine olan vefasını aldığı bir kararla herkese göstermiş oldu.