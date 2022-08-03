Alişan'dan bomba açıklama! "Çağla öyle biri değil..."
Şarkılarının yanı sıra sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla hafızalara kazınan Alişan geçtiğimiz günlerde ailesiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarmıştı. Tatil dönüşü oğlu ve yeğeniyle Etiler'de objektiflere takılan Alişan muhabirlerin Çağla Şikel sorusu karşısında yanlış anlamadan ibaret olduğunu söyleyerek " Çağla öyle biri değil" diyerek cevap verdi.
Şarkıcılığının yanı sıra sunucu kimliği ile öne çıkan Alişan geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Bodrum'da görüntülenmiş, mutlu anları objektiflere yansımıştı. Tatil dönüşü oğlu ve yeğeniyle Etiler'de kameralara takılan ünlü şarkıcı basın mensuplarının Çağla Şikel ile yönelttiği soruya cevap olarak "Çağla öyle biri değil" dedi. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Alişan önceki gün Etiler'de yeğeni ve oğluyla birlikte görüntülendi. Kendisi ve ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Alişan, Çağla Şıkel'in İzzet Antebi ile basına yansıyan mesajları hakkında da açıklama yaptı.
Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz hafta oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte Bodrum'a tatile gitmişti. Gölköy'de kameralara yansıyan ve eşi ile sahilde el ele dolaşan Alişan'ın keyfi hayli yerindeydi. Oğlu Burak'ın mısır ısrarını geri çevirmeyen çift, sonrasında kendilerine ve oğullarına mısır almıştı
Sahilde kum ile oynayan Burak'a Anne Buse Varol eşlik etmeyi ihmal etmemişti. Sonraki günlerde ise tatillerine devam eden Alişan-Buse Varol çiftinden yeni bir fotoğraf gelmişti.