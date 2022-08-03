Alişan'dan bomba açıklama! "Çağla öyle biri değil..."

Şarkıcılığının yanı sıra sunucu kimliği ile öne çıkan Alişan geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Bodrum'da görüntülenmiş, mutlu anları objektiflere yansımıştı. Tatil dönüşü oğlu ve yeğeniyle Etiler'de kameralara takılan ünlü şarkıcı basın mensuplarının Çağla Şikel ile yönelttiği soruya cevap olarak "Çağla öyle biri değil" dedi. İşte haberin detayları...