Alişan'a sahte hesap şoku! Avukatı hukuki süreç başlattı
Türkücü Alişan kendi adına açılan sahte facebook hesabı konusunda takipçilerini uyardı. Avukatı hukuki işlem başlattı.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Buse Varol ile evlenen ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Alişan, kendi adına açılan sahte Facebook hesabına kimsenin itibar etmemesini istedi.
Alişan, "Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Benim Facebook hesabım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı." dedi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan sünnet düğünü fotoğrafının Alişan'a ait olduğu iddia edilmişti. Twitter'da paylaşılan fotoğrafta, sünnetçi Kemal Özkan ve Diva Bülent Ersoy da yer alıyordu.
Alişan, o karenin çekildiği gün ile ilgili açıklama yapmıştı. Türkücü, "O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş" ifadelerini kullandı.