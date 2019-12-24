Alişan'a sahte hesap şoku! Avukatı hukuki süreç başlattı

Alişan, "Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Benim Facebook hesabım yok. Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı." dedi.