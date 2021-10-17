Alişan yeğenlerini okuldan alırken 'özel park'a girdi... Çıkan haberlere isyan etti

Medya Tava'nın haberine göre; bu tavrıyla takdir toplayan Alişan ne var ki geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hareketle diğer velilerden tepki gördü... Çocukların okul çıkış saatinde park edecek yer olmayan ve trafiğin kilitlendiği Levent'teki bir özel okulun hemen önünde kuka (trafik konisi) konarak yer tutulduğunu gören veliler bu duruma tepki gösterdi.