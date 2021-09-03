Alişan vefat eden kardeşinin mezarını bir an olsun yalnız bırakmıyor
Alişan, 21 Temmuz'da hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarında ziyaret etti.
Ünlü şarkıcı Alişan, koronavirüse yenik düşerek hayata veda eden kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamıyor. Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Alişan bugünü de Selçuk Tektaş'ın mezarında geçirdi. Ünlü şarkıcı, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve "Hayırlı cumalar... Şifa bekleyen herkese Allah'tan hayırlı şifalar diliyorum" notunu düştü.
Alişan, kardeşinin yokluğunun bıraktığı boşluk hissinin hafiflemediğini ve kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında da dile getirmişti:
"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah’ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.