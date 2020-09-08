Alişan ve Demet Akalın Hakan Altun'u ifşa edip isyan etti açıklama geldi
Alişan ile Demet Akalın'ın Star TV'de birlikte sundukları programında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
Koronavirüs salgını büyük bir hızla devam ederken bir yandan da gündelik hayatın temposunu yakalamaya çalışan ünlü isimler farklı projeler ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yıllar sonra sevilen iki ismin bir araya geldiği program reytinglerde iyi bir başarı elde etti.
Uzun bir aradan sonra sevilen iki ismin bir araya geldiği programda şaşırtan itiraf geldi. Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın da her ne kadar başarılı bir iş çıkarmaya çalışsalar da yaşadıkları zorlukları sevenleriyle paylaşmaktan da geri durmadı.
Akalın ve Alişan koronavirüs tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet etti.
Demet Akalın canlı yayında "Programa çağırıyoruz ama katılmamak için yalan söylüyorlar, müziği bıraktık diyorlar" dedi.