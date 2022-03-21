Alişan ve Buse Varol'a 'kayınvalide' krizinden boşanma haberleri yaradı 100 bin liralık reklam anlaşması
Alişan ve Buse Varol boşanacaklarına ilişkin magazin gündeminden düşmeyen haberlerinin ardınan evliliklerindeki sorunları çözüp barıştılar. Ayrılık haberleri Alişan ve Buse Varol'a yaradı; 100 bin liralık reklam anlaşması geldi.
Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti. Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşımla boşanmayacaklarını duyurdu. Boşanma haberleriyle gündemi meşgul eden çiftin adeta kısmeti açıldı.
Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol çifti, reklam anlaşması yaptı. Ünlü çifti bu reklamdan 100 bin TL alacağı öne sürüldü.
Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi.
Takvim'in haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma yaptı.