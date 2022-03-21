Alişan ve Buse Varol'a 'kayınvalide' krizinden boşanma haberleri yaradı 100 bin liralık reklam anlaşması

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti. Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşımla boşanmayacaklarını duyurdu. Boşanma haberleriyle gündemi meşgul eden çiftin adeta kısmeti açıldı.