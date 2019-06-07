Alişan ve Buse Varol Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarete gitti

”Onca işinin, gücünün arasında bize zaman ayıran sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. O kadar özel ve güzel 1 saat geçirdik ki, özellikle aile konusunda, yavaş yavaş yitirmeye başladığımız örf ve anneannelerimizle ilgili bize verdiğiniz öğütler ve bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."