Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Olay iddiaya çiftten açıklama geldi
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor mu? Bir süredir sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin boşanacağı iddia edildi. Alişan ve Buse Varol çıkan haberlere canlı yayında yanıt verdi.
Kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden sonra zor günler geçiren Alişan’ın iki çocuğunun annesi Buse Varol’dan boşanacağı iddia edilmişti. Alişan, yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti. Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.
Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.