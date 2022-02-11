Alişan ve Buse Varol boşanıyor gizlice dava açtılar ayrılık nedeni kayınvalide mi? Aile sırrı ifşa oldu!
'Alişan ve Buse Varol boşanıyor' iddiası magazin gündemini salladı. Boşanmanın gizlice sürdürüldüğü ve Buse Varol'un 'kayınvalide' itirafıyla aile sırrının açığa çıktığı ve Alişan'ın çok öfkelendiği konuşuluyor.
Alişan ve Buse Varol boşanıyor! Mutlu evliliklerinin üzerine yaz aylarından bu yana kara bulutlar dolaşan çiftin evlilikleri, son olarak doğum günü kriziyle temelinden sarsıldı. Kızları Eliz’in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol’un Boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı! Gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı. Buse Varol Tektaş'ın, dün Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına mesaj gönderip, Alişan'ın evinde yapılan doğum günü organizasyonuna kayınvalidesi tarafından davet edilmediğini itiraf etmesinin Alişan'ı çok kızdırdığı, aile sırrını afişe etmesine katlanamadığı sosyal medya kulislerinde konuşulan iddialardan...
Bir yaşına giren kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan Alişan ile Buse Varol'un boşanacakları iddia edildi.
Boşanma kararı aldılar, yasal işlemler gizli sürüyor: Hürriyet gazetesinden Fuat Çağdaş’ın haberine göre bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı. Çift, haberin duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başladı ve avukatlarına dilekçe verdi. Ancak çift tarafından bu iddialara karşı bir açıklama yapılmamıştı.
Alişan'dan boşanma iddialarına açıklama geldi: Alişan boşanma haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının açıklaması, Tv8 2. Sayfa sunucuları tarafından duyuruldu. İşte o açıklama:
"Dilekçeler verilmiş... Kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın... Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar..Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz... Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen... Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın... Kararı biz verelim..Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız..."